Bahçelievler’de bina çöktü

Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü. Çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirildi.

Bahçelievler’de korku dolu anlar

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

Çöken bina 1980 yapımı

NTV canlı yayınına bağlanan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an durunlar 4,5,6 ve 7. katlar. Arama ve dinlemelerde bir yaralı bir ölü olmadığı görüldü. Boşaltılmış, yıkılacak bir bina değil. Normal yaşanılan bir bina. Toplam 10 dairenin olduğu bir bina galiba.” dedi.



İzmir‘de 12 ve 14 yaşında iki çocuk otel odasında ölü bulundu. Çocukların gıda zehirlenmesi sebebiyle yaşamlarını yitirmiş olabileceği iddia edildi.