İzmir Bornova’da cinayet!
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçaklanan Harun Kıyak kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti.
Bornova’da, oturduğu evden bağırarak yardım isteyen Harun Kıyak (35), komşuları tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan Kıyak kurtarılamadı.
Alınan bilgilere göre olay gece saat 01.45 sıralarında Barbaros Mahallesi 5206 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi.
Evden yardım bağırışları gelmesi üzerine komşular evde Harun Kıyak’ı bıçakla yaralanmış halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kıyak’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak’ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.