Dikili’de balıkçı teknesi battı: 3 ölü

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Olayda teknede bulunan 10 kişiden 3’ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgilere göre Dikili’de batan teknede bulunan 10 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olayın gece saatlerinde meydana geldiği bildirildi.

Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana gelen olayda iddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8’i bulunurken, 2’sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiği, iki kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman’ın olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri: Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar.

Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için ise arama çalışmaları devam ediyor.