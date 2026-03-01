TürkiyeHaberVideo

Sivas’ta iftar topu paniği

Sivas'ta patlamayan iftar topu bomba uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Sivas’ta iftar topu böyle patlatıldı

Sivas’ta iftar topu niyetine fırlatılan ses bombası parka düştü, patlamayan ses bombası bomba uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Patlamayan iftar bombası kale içerisindeki parka düştü. Patlama ihtimaline karşı yaklaşılamayan bomba paniğe neden oldu. Çevredekilerin paniği ile birlikte polislere haber verildi.

Olay yerine  sevk edilen bomba uzmanı ve itfaiye ekipleri  tarafından kurulan düzenekle bomba kontrollü olarak uzaktan patlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken çevreden geçenler büyük bir panik yaşadı.

Ses bombası böyle patlatıldı- Video

