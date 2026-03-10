Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

Bursa‘da kontrol çıkan motor devrildi

Bursa’nın İnegöl ile Alanyurt’u bağlayan köprülü kavşakta seyir halinde olan Mouayad A. (27) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen motosiklettten düşen sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A. (23) ve çocukları 4 yaşındaki Henadi A. ve 2 yaşındaki Abdullatif A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Korkutan kazada aile büyük bir şok yaşadı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkutan kazada 4 yaralı- Video