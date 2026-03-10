Eskişehir’de gizemli ölüm

Eskişehir‘de cansız bedeni evde bulundu
Eskişehir’in Yıldıztepe Mahallesi Aliağlar Sokak’ta 19 numaralı Mustafa Kuban Apartmanı’nın içerisindeki ağır kokuyu fark eden apartman sakinlerinin şikayeti üzerine emekli okul müdürünün cansız bedeni bulundu.
Bir süredir haber alınamayan 1’inci katta ikamet eden Dursun Baycan (80) isimli emekli okul müdürünün cansız bedeni dairesinde bulundu.
Komşuların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla giriş yaptıkları dairede, Baycan’ın çürümeye başlayan cansız bedenine ulaştı. Ölümle ilgili inceleme başlatıldı.