Bursa’da sevgiliye sürpriz pahalıya patladı

Bursa’da doğum günü sürprizi kötü bitti

Bursa’da sevgilisine sürpriz yapmak isteyen bir genç, sokağın köşe başında son ses “Doğum günün kutlu olsun Saliha” çalarak çevreyi rahatsız edince Saliha yerine polis geldi; gençlerin hem aracını bağladı hem de ceza yazdı.

Sevgilisine doğum günü hediyesi için plan yapan genç son ses müzik açınca çevreyi rahatsız ettiği için trafik cezası yedi. Gencin sevgilisine yaptığı sürprizin sonu kötü bitti. gencin ceza yedi anlar saniye saniye kaydedildi.

