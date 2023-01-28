Cumhurbaşkanı Erdoğan “2018’de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ifade eden muhalefeti hedef aldı. “Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler” diyen Erdoğan, “2018’de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” ifadelerini kullandı.

Muhalefetten gelen “3’üncü kez aday olamaz” açıklamalarını hedef alan Erdoğan, “Altılı Masa’dan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

“Biz aylardır ‘Siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım’ dedik” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4,5 yıldır cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.”

“TÜRKİYE, 2018’DE YENİ BİR YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇTİ”

Erdoğan, şunları söyledi: “Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018’de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.”

“Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik” diyen Erdoğan, şunları ifade etti: “3-5 medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. Altılı Masa’dakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum.”

“SANDIĞA GELİN”

Altılı Masa’ya seslenen Erdoğan, “Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin” ifadelerini kullandı.

CHP’Yİ HEDEF ALDI

CHP’nin parti genel merkezine astığı pankartı hedef alan Erdoğan, “Bir de utanmadan parti binalarına ‘Yeter söz milletin’ pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs’ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız” diye konuştu.