Diyarbakır’da bir kamyon 7 aracı pert etti

Diyarbakır ‘da feci kaza Diyarbakır’da hızını alamayan kamyon 7 aracın üstünden geçti. Araç lar maddi olarak büyük zarara uğradı.

Viraja hızlı giren bir kamyon hızını alamayarak 7 araca birden çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazada viraja hızlı giren bir kamyon devrilerek araçların üzerine düştü. Park halindeki araçların üzerine düştü. Araçları kendiyle beraber sürükleyen kamyon büyük bir korku yaşattı. Akşam gerçekleşen olayda araçların park halinde olması büyük bir faciayı önledi.

7 aracın zarar uğradığı kaza anları- Video