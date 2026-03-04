TürkiyeVideo

Diyarbakır’da bir kamyon 7 aracı pert etti

Diyarbakır'da viraja hızlı giren bir kamyon, 7 araca birden çarptı.

NationalTurk TR04/03/2026
0 Bir dakikadan az
kaza2 1

Diyarbakır‘da feci kaza

Diyarbakır’da hızını alamayan kamyon 7 aracın üstünden geçti. Araçlar maddi olarak büyük zarara uğradı.
Diyarbakır'da feci kaza
Viraja hızlı giren bir kamyon hızını alamayarak 7 araca birden çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazada viraja hızlı giren bir kamyon devrilerek araçların üzerine düştü. Park halindeki araçların üzerine düştü. Araçları kendiyle beraber sürükleyen kamyon büyük bir korku yaşattı. Akşam gerçekleşen olayda araçların park halinde olması büyük bir faciayı önledi.

7 aracın zarar uğradığı kaza anları- Video

Bağlantılar
NationalTurk TR04/03/2026
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu