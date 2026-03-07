Düzce’de motosikletle kanepe taşıdı

Trafik te kaydedilen görüntülerde motosiklet üzerinde iki kişinin arasına aldıkları kanepe ilginç görüntü oluşturdu.

İki gencin kanepe taşımak için kullandığı yöntem görenleri şok etti. Gençler motora yükledikleri kanepeyi aralarına alarak uzun süre bu şekilde yolculuk yaptılar. Diğer sürücüler bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Taşıdıkları kanepe ile bir süre daha yolculuk yapan gençler ara sokakta kayboldular.