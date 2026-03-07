TürkiyeHaberVideo

Düzce’de motosikletle kanepe taşıdı

Düzce'de kanepeyi motosikletle taşıyan iki kafadarın görüntüsü ilgi çekti.

Düzce’de kanepeyi motosikletle taşıyan şahısları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye kaydetti.
Trafikte kaydedilen görüntülerde motosiklet üzerinde iki kişinin arasına aldıkları kanepe ilginç görüntü oluşturdu.
İki gencin kanepe taşımak için kullandığı yöntem görenleri şok etti. Gençler motora yükledikleri kanepeyi aralarına alarak uzun süre bu şekilde yolculuk yaptılar. Diğer sürücüler bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydettiler.
Taşıdıkları kanepe ile bir süre daha yolculuk yapan gençler ara sokakta kayboldular.

Gençlerin ilginç mobilya taşıma yöntemi-Video

