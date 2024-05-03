E-5’te servis aracı devrildi : 13 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde servis minibüsü devrildi. Kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı.

E-5’te makas atan araç kazaya sebep oldu

S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki işçi servisine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yatarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.



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