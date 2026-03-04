TürkiyeNationalTurkVideo

Elazığ’da çocuklar bayrağın düşmemesi için büyük çaba gösterdi

Elazığ’da yere düşmek üzere olan Türk bayrağını kaldırmaya çalışan çocuklar takdir topladı.

Elazığ’da çocuklardan duygulandıran hareket

Elazığ’da bir apartmanın girişinde asılı olan ve ucu yere değen Türk bayrağını fark eden iki küçük çocuğun, bayrağı yerden kaldırmak için gösterdiği çaba takdir topladı.

Bir apartmanın önünden geçen 2 çocuk neredeyse yere düşmek üzere olan Türk bayrağını kaldırmak için büyük çaba sarf etti. 2 miniğin bu görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum alan bu görüntüler vatandaşlardan büyük bir takdir topladı.

Çocukların bayrak için gösterdiği çaba bir kameraya saniye saniye yansıdı.

