Bursa’da boğa trafiği birbirine kattı

Bursa‘da boğa paniği

Bursa’da çiftlikten kaçan boğa, Ankara Yolu üzerinde kilometrelerce koşarak trafiği birbirine kattı.
Çiftlikten kaçtığı belirtilen başıboş boğa yola çıktı. Trafiği karıştıran boğa araç sürücülerini korkuturken, boğayı gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
Boğa nedeniyle uzun kuyruklar oluşan yolda, boğa sahipleri boğa ile adeta kovalamaca oynadı. uzun saatlerce boğayı trafikte kovalamaya çalışan sahipleri yorucu anlar geçirdi.
Önlerinde kaçan boğayı gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Korkan vatandaşlar kaçmaya çalıştı. Güldüren anlar kameralara yansıdı.

Boğa ile kovalamaca anları kameralara yansıdı- Video

