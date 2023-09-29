Yazar Funda Demir Mustafa Çapar’ı Öldürdü

İstanbul’da yaşayan yazar Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar’ı ekmek bıçağıyla öldürdü. Funda Demir gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Funda Demir cinayet sonrası emniyette verdiği ifadede “Bu bir şeref meselesi bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Habertürk’ün haberine göre Funda Demir ve Mustafa Çapar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırdı. Boğazından yaralanan Çapar olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir’i gözaltına aldı. Şüpheli Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan Demir, cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde “Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum” dediği öne sürüldü.

Mustafa Çapar Cinayeti / Funda Demir Kimdir?

Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı.

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