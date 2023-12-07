Yunan Adaları: 7 Günlük Vize ile Gidilebilecek 10 Yunan Adası

Yunan medyası, Türk vatandaşlarına verilecek “ekspres vizenin” detaylarını paylaştı. Yunan adaları için ekspres vize hangi adalarda geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Miçotakis, Başbakanlık’taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Miçotakis, “İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorumlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor. Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda, güzel bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Yunan Adalarında Vize Muafiyeti

Miçotakis, adalarda vize konusu hakkında “İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. Türk vatandaşlara adalarda 7 günlük vize muafiyeti sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. Sorunlara çözüm bulmak çok önemli. Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız.”

Hangi Adalarda Geçerli?

Yunan medyasına konuşan Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides, Yunan adaları için Türklere hızlı vize verilmesinin detaylarını paylaştı.

Bugün bu konuda imzaların atılmasını beklediğini söyleyen Kairides, “Yunanistan bir Schengen ülkesi ve Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını daha kolay ziyaret edebilmeleri için Schengen’den bu yönde talebimiz var” dedi.

Kairides, Doğu Ege adalarının bu kapsama alınacağını söylerken, “Bu elbette Türklerin çok istediği bir şey ve adalılarımız da bunu çok istiyorlar” dedi.

Hızlı vize ile Yunan Adaları

Yunan bakan bu anlaşmanın sadece yaz aylarını kapsamadığını bütün bir yıl boyunca geçerli olacağını söyledi.

Kairides, “Rodos’un sahip olduğu turizme sahip olmayan adaları ilgilendiriyor. Rodos da buna dahil olacak, ancak charter seferleri olmayan, uluslararası uçuşları bulunmayan, örneğin Midilli gibi Ağustos ayında sadece küçük bir aile turizmine sahip olan adaların faydalanacağı çok şey var” dedi.

Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları ise sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.

7 Günlük Vize ile gidilebilecek adalar: Limni (Lemnos)

Midilli ve Thassos adaları arasında bulunan bir doğu Ege adası olan Limni veya Lemnos, Atina’dan uzaktaki gözlerden uzak ve Türkiye’ye yakın konumu, muhteşem doğasıyla Yunan adaları içinde harika bir alternatif.

Ada, rüzgar sörfü fırsatları sunan tarihi yerler ve tenha plajlarla doludur.

Limni adasına Atina’dan uçak ve feribotla ulaşılabilir. Ayrıca İkaria, Sakız Adası, Rodos ve Samos’a feribotla bağlanmakta.

Midilli (Lesvos)

Balıkesir ve Çanakkale’ye yakınlığıyla bilinen Midilli adası sakin bir manzara arayan aileler ve diğer gezginler için ideal bir destinasyon.

Geleneksel köyler, antik anıtlar ve eşsiz doğal konumlarla dolu olan bu bölge, keşfedilecek muhteşem yerler sunmakta. Milyonlarca yıllık taşlaşmış ormanı ziyaret etmeyi atlamayın!

Yaz döneminde Midilli’ye Ayvalık’tan kolayca ulaşılabiliyor. Midilli’ye Atina’dan uçakla ulaşılabilir. Alternatif olarak Atina Pire’den feribota binebilirsiniz ancak yolculuk uzundur. Ege’nin diğer adalarıyla da bağlantısı bulunmaktadır.

Sakız (Chios)

İzmir’in Çeşme ilçesinin hemen karşısında yer alan Sakız adası Doğu Ege ada grubunun bir parçası.

Muhteşem plajları ve etkileyici ortaçağ köyleri sayesinde kesinlikle ziyaret etmeye değer!

Pyrgi ve Olympi gibi yerleşimlerin labirenti andıran sokakları, geleneksel evlerinin özenli mimarisi, geometrik tasarımları ve unutulmaz güzel atmosferiyle dikkat çekiyor.

Sisam (Samos)

Kuşadası’na çok yakın konumdaki Sisam, doğayla iç içe unutulmaz bir tatil için Doğu Ege Denizi’nin en güzel adalarından biri.

Adanın kıyı şeridi boyunca muhteşem plajları, geleneksel köyleri, tarihi yerleri ve daha fazlasını keşfedeceksiniz! Adadan adaya gezmek için mükemmel bir konumdadır.

Ada, Atina’daki Pire limanının yanı sıra Fourni, Midilli, İkaria, Sakız Adası gibi adalara feribot bağlantısı sunuyor.

Yaz döneminde Kuşadası’ndan da Sisam’a rahatça ulaşmak mümkün.

Leros

Patmos ve Kalimnos arasında yer alan Leros, Oniki adalar grubuna aittir. Adanın dört bir yanına dağılmış çok sayıda anıt, adanın köklü geçmişinin kanıtıdır ve Yunan mitolojisine göre avcı tanrıça Artemis’in geyik avlamak için gittiği yer burasıdır.

Leros’ta ayrıca güzel plajları ve şirin köyleri keşfedeceksiniz.

Adanın küçük havaalanı yalnızca Atina’dan iç hat uçuşlarına hizmet vermektedir. Atina’dan (Pire Limanı) veya Ege Denizi’ndeki diğer bazı adalardan (Rodos, Simi, Patmos, Kos, Kalymnos, Mikonos, Paros ve daha fazlası) feribotla ulaşmak da mümkündür ve bu da bazı adaları gezme fırsatı sunar!

Kalimnos

Kalimnos adası Oniki adalar grubuna aittir ve Türkiye anakarasına yakın bir konumdadır.

Ada, kayalık doğal manzarasıyla tanınır ve birçok kaya tırmanışı kulübünün yanı sıra her yıl düzenlenen bir tırmanma festivaline de ev sahipliği yapar. Kalimnos, güzel manzarasının yanı sıra köklü bir sünger dalışı geleneğine de sahiptir.

Kos Adası (İstanköy)

Yunanistan’ın en ünlü adalarından biri hiç kuşkusuz Kos.

Yunanistan’ın Kos adası, Oniki Ada’nın Rodos’tan sonra ikinci en popüler adasıdır. Turistik açıdan oldukça gelişmiş olup yaz aylarında tesisleri oldukça yoğun olmaktadır.

Plajlarıyla ünlü ada, yıllar boyunca kendisini etkileyen farklı kültürlerin bir sonucu olan birçok tarihi simge yapıya sahiptir. Kos ayrıca bisiklet tutkunları için de harika bir destinasyondur!

Rodos

Rodos Ege Denizi’ndeki 12 Adalar’ın en büyüğü, 2400 yıllık bir yerleşim yeridir. Rodos şehrinin Tapınak Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş kalesi ve Orta Çağ’dan kalma mahallesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir.

400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Rodos Adası muhteşem plajlarıyla dikkat çekiyor.

Marmaris’e yakınlığıyla bilinen Rodos her zaman Türk tatil severlerin gözdesi durumunda.

Doğal manzara, görkemli binalar, antik kentler ve pitoresk köyler, muhteşem plajlar, moda butikleri, en iyi restoranlar ve dans kulüpleriyle buluşuyor. Dünyanın her yerinden gelen gezginleri şaşırtmayı neden asla başaramadığına şaşmamalı!

Tarihi ile ünlü Rodos Adası Türk turistlerin gözdesi

Sömbeki (Symi)

Sömbeki veya Symi Oniki adaların en güzellerinden biri!

Köylerinin rengarenk mimarisi adanın öne çıkanlarından biri; limana yaklaştığınızda kartpostal benzeri konaklar karşınıza çıkıyor.

Göz alıcı limanın yanı sıra, birçok mükemmel gün batımı izleme noktası, kristal berraklığında sulara sahip plajlar ve geleneksel yerleşim yerleri bulacaksınız.

Meis (Kastelois)

Türkiye kıyılarına en yakın ada olan ve Kaş’ın karşısında yer alan Meis, özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi görüyor.

Feribotla 25 dakikada ulaşılan adanın girişinde, rengarenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi yer alıyor.

Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki kardeş kent olarak da anılıyor.

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