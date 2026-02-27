TürkiyeVideo

Van’da kar hayatı felç etti: 390 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da kar yağışıyla 390 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van‘da kar kalınlığı 293 santime ulaştı

Van’da hafta sonu başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla 390 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ile Bahçesaray’da 70, Başkale’de 34, Çatak’ta 100, Edremit’te 4, Erciş’te 35, Gevaş’ta 19, Gürpınar’da 80, İpekyolu’nda 9, Muradiye’de 3, Özalp’ta 19, Saray’sa 12 ve Tuşba ilçesinde 5 olmak üzere toplam 390 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin sıkıntı yaşamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede 2 iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

