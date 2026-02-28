Yaren Leylek yine geldi: 15 yıllık dostluk bu baharda da sürdü

Türkiye’nin en özel dostluk hikâyelerinden biri bu yıl da yüzleri güldürdü. Bursa’nın Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde 15 yıldır baharın habercisi olan Yaren leylek, uzun göç yolculuğunun ardından yuvasına döndü. Ancak ilk günlerde yaşanan belirsizlik köyde kısa süreli bir heyecana neden oldu.

Nazlı sanıldı, Yaren çıktı

24 Şubat’ta köye ulaşan leyleğin, Adem amcanın kayığına konmaması nedeniyle Nazlı olduğu düşünüldü. Köyde yıllardır süren gelenekte Yaren’in ilk durağı her zaman Adem amcanın kayığı oluyordu.

Günlerdir gökyüzünü izleyen Adem amca, “Acaba gelir mi?” sorusuyla bekleyişini sürdürürken, kayığına konan leylekle birlikte gerçeği gördü. Kayığa konan leylek Yaren’di ve ikili 15’inci kez bir araya geldi.

“Buluşma 15. yılda da gerçekleşti”

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Köyün ilk gelen leyleği hep Yaren oluyordu. Bu sefer de ilk gelen leylek, Adem amcanın kayığına konmayınca biraz üzüldük. Ama meğer o Yarenmiş. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti.”

Eskikaraağaç’ta baharın gelişi bir kez daha Yaren ile Adem amcanın buluşmasıyla taçlandı.

