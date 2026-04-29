Van’da sokak köpekleri çocuğu öldürdü

Van'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti.

NationalTurk TR29/04/2026
Van‘da korkunç olay

Van’ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö.nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

