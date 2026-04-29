Bartın’da feci kaza: 44 yaralı

Bartın‘da otobüs devrildi
Üniversitesi önünde yolcu dolu halk otobüsünün bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, çoğunluğu öğrenci 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32’si hastaneye sevk edildi.
Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki halk otobüsü, İ.Ç. yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazada 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32’si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.