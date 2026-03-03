TürkiyeVideo

Bursa’da kendini aşağı atmaya çalışan adam kurtarıldı

Bursa'da AVM yemek katında yaşlı bir vatandaş kendini aşağı atma girişiminde bulundu.

NationalTurk TR03/03/2026
2 Bir dakikadan az
int

Bursa‘da canına kıymaya çalıştı

Bursa’da AVM yemek katında yaşlı bir vatandaş kendini aşağı atma girişiminde bulundu. Uzun süre asılı vaziyette kalan vatandaşı olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri kurtardı.
Bursa'da canına kıymaya çalıştı
Kendini AVM’da restoran katından atmaya çalışan bir adam panik dolu anlar yarattı. Çelik Kubben ekipleri adamı engellemek için yoğun çaba gösterdi.
AVM içerisinde gezen ve alışveriş yapan vatandaşlar o korku dolu anları korku ve panikle takip etti. Canına kıymak isteyen vatandaşın bu görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

Bağlantılar
NationalTurk TR03/03/2026
2 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu