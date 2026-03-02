İzmir’de vinç otomobili sürükledi

İzmir‘de korkutan kaza

İzmir’in Konak ilçesi Boğaziçi Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında O.Ç. idaresindeki vinç, yokuşta seyrettiği sırada freni boşalınca geri gitmeye başladı. Vinç, bu sırada arkasında seyreden E.D. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada sürüklenen otomobil, H.G.’ye ait park halinde bulunan araca çarparak üzerine çıktı. Araçlar, yol kenarındaki direğe ve bir iş yerine çarparak durabildi.

Sürücü E.D. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle vinçte, otomobillerde ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Vincin otomobilleri sürükleyerek iş yerine daldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Korkunç kaza böyle kameralara yansıdı- Video