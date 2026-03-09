TürkiyeHaberVideo

İstanbul’da trafik magandalarına dev ceza

İstanbul'da trafikte araçlarından inerek kavga eden 4 kişiye toplam 722 bin 492 TL ceza kesildi.

İstanbul‘da trafikte yumruk yumruğa kavga edenlere ceza

İstanbul’da araçlarından inerek kavga eden 4 kişiye toplam verilen ceza dudak uçuklattı. 
Akan trafiği durdurarak yol üstünde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar saniye saniye kayıt altına alındı. Şahısların kavgası sosyal medya üzerinden büyük bir tepki çekti. Binlerce izlenme ve yorum alan videoya vatandaşlar yetkililerin konuya ilişkin yaptırıp uygulaması gerektiğini belirtti.
Trafikte birbirleriyle kavga eden şahıslara verilen ceza ise şok etkisi yarattı. Şahıslara  722 bin 492 TL ceza kesildi.

