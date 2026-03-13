42 yıllık pilot son uçuşunu kızı ile yaptı

Pilot babanın gurur dolu anları 42 yıllık pilot Ali Akman Sarıhan, son uçuşunu ilk seferine çıkan kızı Cemresu Sarıhan ile yaptı. Kızı ile uçuş yapan babanın gururlu anları görenleri duygulandırdı.

Uçuş öncesi yolculara anons yapan Cemresu Sarıhan şunları söyledi: “Bugünkü uçuşumuz benim ve ailem adına çok anlamlı. Kokpitte birlikte görev yaptığım kaptan pilotumuz Ali Akman Sarıhan, babam, bugün 42 yıllık uçuş kariyerinin son uçuşunu gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 50 yıl önce asker olarak başladığı havacılık hayatına, F-16 uçaklarından Boeing uçaklarına kadar birçok farklı uçakla binlerce saatlik gökyüzünde görev yaptı.

Son 23 yıldır ailesinde on binlerce yolcuyu da güvenle taşıdı. Hayatım boyunca bana ilham olan, gökyüzünü sevmeyi öğreten ve bugün büyük bir gururla yaptığım bu mesleğe adım atmamı sağlayan kişi kendisi. Benim için o sadece bir kaptan değil, aynı zamanda öğretmenim, yol göstericim ve en büyük destekçim.

Bazı insanlar gökyüzüne bakar, bazıları ise hayatını orada geçirir. Benim babam da hayatını gökyüzüne adayanlardan biri oldu. Canım babam, iyi ki varsın, iyi ki benim babamsın, iyi ki doğdun.”

Mesajıyla hem uçuştaki yolcuları hem de sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.