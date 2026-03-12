TürkiyeHaberVideo

Kocaeli’de film platosu yoğun ilgi görüyor

Kocaeli’de bir film platosunda kurulan Mekke temalı şehir yoğun ilgi görüyor.

Kocaeli’ye turistler akın ediyor

Kocaeli Çayırova’da “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filmi için kurulan Mekke platosu, sosyal medyada gündem olduktan sonra ziyaretçi akınına uğradı.
Kurulan platodan paylaşılan görüntüler sosyal medyada milyonlarca izlenme ve beğeni kazandıktan sonra   vatandaşlar Şekerpınar’a akın etti. Platoyu ziyaret eden turistler gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradı.
Hafta sonu oluşan yoğun kalabalık, set çevresinde uzun kuyruklar oluştururken, kontrolsüz girişler ciddi bir sorunu da beraberinde getirdi.
Ancak set dekorlarına verilen zarar nedeniyle yetkililer alanı tamamen kapatma kararı aldı

Plato büyük ilgi gördü-Video

