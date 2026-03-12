Kocaeli’de film platosu yoğun ilgi görüyor

Kocaeli’ye turistler akın ediyor
Kocaeli Çayırova’da “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filmi için kurulan Mekke platosu, sosyal medyada gündem olduktan sonra ziyaretçi akınına uğradı.
Kurulan platodan paylaşılan görüntüler sosyal medyada milyonlarca izlenme ve beğeni kazandıktan sonra vatandaşlar Şekerpınar’a akın etti. Platoyu ziyaret eden turistler gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradı.
Hafta sonu oluşan yoğun kalabalık, set çevresinde uzun kuyruklar oluştururken, kontrolsüz girişler ciddi bir sorunu da beraberinde getirdi.
Ancak set dekorlarına verilen zarar nedeniyle yetkililer alanı tamamen kapatma kararı aldı