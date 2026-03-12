TürkiyeHaberNationalTurkVideo
Edirne’de vicdanları yaralayan olay tepki çekti
Edirne'de kaldırımda yürürken aniden fenalaşıp yere düşen vatandaş, hayatını kaybetti.
Edirne‘de fenalaşan adam vefat etti
Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde iftar sonrası kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge dakikalarca yardım bekledikten sonra olay yerinde vefat etti.
Dakikalar sonra gelen başka bir taksi şoförü Kulbilge’ye ilkyardım gerçekleştirdi. Olayı fark eden taksi şöförlerinin yetkililere ihbarı nedeniyle olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Talihsiz adam, Eski Cami’de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı’na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.