Kocaeli’de aralıksız yağan kar zor anlar yaşattı

Kocaeli‘yi kar esir aldı
Kocaeli’de etkisini artıran yağışla Kartepe, Başiskele ve Gölcük’ün yüksek noktaları beyaza büründü. Aralıksız 24 saattir yağan kar şehri esir aldı.
Kartepe, Başiskele ve Gölcük’te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tüm gece aralıksız şekilde devam etti. Yol küreme ve tuzlama çalışmalarına ise olası bir buzlanma riskine karşı gece boyunca devam etti.
Sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları yönünde uyarılar yapılırken, ekiplerin olası yeni yağışlara karşı sahadaki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.