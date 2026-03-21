Mersin’de yağmur altında tatlı kuyruğu

Mersin’de yağmurlu havada kruvasan satan bir işletmenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

NationalTurk TR21/03/2026
Mersin'de yağmurda beklediler

Mersin’de yağmurlu havada kruvasan satan bir işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşturanlara seslenen vatandaş: “Bu yağmurda aklı olan yok! Vallahi bu kadar olmaz. Haberlerde göreceksiniz kendinizi.” dedi.

Yağmur altında bir işletmeden tatlı almak için bekleyen vatandaşlar görünleri şaşırttı. Yoldan geçen sürücüler kuyruğun neden olduğunu anlamazken yağmur altında bekleyenlere seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni ve yorum geldi. Vatandaşların yağmurda beklediği anlar için sosyal medyada işletmeye binlerce yorum yapıldı.

Uzun tatlı kuyruğu böyle görüntülendi – Video

