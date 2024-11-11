Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya 3 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Ankara Eryaman Stadyumu’nda 11 Aralık 2023’te oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası, hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki üç kişi yargılandıkları davada çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Faruk Koca’ya hapis cezası

Olayın ardından Ankaragücü Başkanlığı görevinden istifa eden Koca, mahkeme tarafından 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca “tehdit” ve “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık” suçlarından verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla ertelendi.

Davada Diğer Sanıklara da Hapis Cezaları Verildi

Faruk Koca ile birlikte olaya karıştığı tespit edilen taraftarlar Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin de benzer suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Çelikkaya’ya, “kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık” suçundan ise 8 ay hapis cezası verildi. Yunus Şahin ise 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılırken, ek olarak 6 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Ankaragücü İdari İşler Müdürü Osman Erkam Can hakkında da “kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs” ve “yasak alanlara girme” suçlarından dava açıldı. Mahkeme, Can’a 11 ay 7 gün hapis ve sporda şiddet kanununa aykırılık nedeniyle 4 ay 5 gün hapis cezası verdi, ancak her iki suç için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hakeme Saldırının Ardından İstifa ve Tutuklamalar

Saldırı olayının ardından Faruk Koca, Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Olay günü sahaya inerek hakem Meler’e yumruk atan Koca’ya, yanında bulunan iki kişi de tekme ile destek vermişti. Yaşanan olayların ardından Faruk Koca ve diğer sanıklar tutuklanmış, 15 gün cezaevinde kalan Koca, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına şikayetçi Halil Umut Meler ve tutuksuz sanıklar katılmazken, sanık Osman Erkam Can ve avukatları hazır bulundu. Avukatlar sanıkların beraatini talep ederken, mahkeme kararını açıklayarak cezaları onayladı.

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