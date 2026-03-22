Mersin-Antalya karayolunda feci olay

Mersin-Antalya karayolunda heyelan
Mersin-Antalya karayolunda meydana gelen heyelan faciası saniye saniye araç kamerasından görüntülendi.
Karayolunda yaşanan feci olay araç kamerasına yansıdı. Toprak altında kalan aracın kamerasına yansıyan felaket anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar yaşanan olay hakkında şok oldu.
Heyelan tepeden yola düşerken yoldan geçen araç toprağın altında kalmaktan kurtulamadı. Yoldan geçtiği sorada dev toprak yığını aracın üstüne düştü. Felaket anları kameraya yansırken sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.