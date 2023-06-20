Polis Memuru Muharrem Aydoğan Neden İhraç Edildi? Gerekçe Açıklandı

Mersin’de 2021’de AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, aracını durdurduğu için “Şerefsiz” diyerek hakaret ettiği ve yapılan disiplin soruşturmasıyla ‘meslekten çıkrama’ cezasına çarptırılan polis memuru Muharrem Aydoğan ile ‘24 ay uzun süreli durdurma’ cezasına çarptırılan Muhammet Yar’ın soruşturma raporu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yeksek Disiplin Kurulu kararına göre, polis memuru Muharrem Aydoğan, milletvekili ile diyaloğunu kayda almak ve ifşa etmek suçuyla meslekten ihraç edildi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen’in haberine göre İdare mahkemesinde itiraz edilecek söz konusu kararın, zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 10 ay sümen altı edildiği, seçimlerden 20 gün sonra da ‘olur’ verilerek işleme alındığı ortaya çıktı.

İhraç Sebebi: İfşa

Soruşturma raporunda, durdurulan aracın Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz adına kayıtlı olduğunun öğrenilmesine rağmen, olayın cep telefonu ile kayıt altına alınması, olaya ait görüntülerin sosyal medya ve ulusal basında yer almasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulunuldu:

“Trafik Başkanlığının trafik birimlerinde görevi, personelin olaya müdahale esnasında cep telefonu ile görüntü alınması yönünde herhangi bir yazılı emir veya talimatının bulunmadığı, yine Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün zaruri hallerde yaka kamerasının şarjının bitmesi, arızalanması, hafızasının dolması vb görüntü kaydının kesintiye uğramaması için kayda cep telefonu ile devam edilebileceği yönündeki yanlı talimatının sadece yaka kamerası tahsis edilmiş görevlilere yönelik olduğu, müdahale edilen konularda doğrudan cep telefonu ile kayıt yapılmasına dair herhangi bir talimat bulunmadığı, buna rağmen 59-29 kod nolu ekipte görevli polis memuru Muharrem Aydoğan’ın, 18.07.2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında dur ikazına uymadığı anonsu yapılan siyah renkli Passat marka aracı durdurduğu, ilk andan itibaren ekipte görevli polis memuru Muhammet Yar’a, olayı cep telefonu ile kayıt altına almasını söylediği. Muhammet Yar’ın da usulsüz bir şekilde cep telefonu ile olayın 12 dakika 28 saniyelik görüntü kaydını aldığı, sonrasında polis memurlarının usulsüz bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına almış oldukları görüntünün sosyal medya ve ulusal basında haber yapılmak üzere başka şahıslara gönderilmesinde kusur ve sorumluluklarının bulunduğu.”

Rapora göre polis Muhammet Yar olayı başından itibaren 12 dakika 28 saniye kayda aldı. Cep telefonu ile kayıt altına almış olduğu görüntüyle sosyal medya ve ulusal basında haber yapıldığı, polis memuru Muhammet Yar’ın cep telefonunda bulunan olaya ait usule aykırı çekilen görüntünün muhafaza edilmesi ve üçüncü şahısların eline geçmesinde kusur ve sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

Raporda, polis memuru Muharrem Aydoğan’ın, ilk andan itibaren polis memuru Muhammet Yar’a, olayı kayıt altına alması talimatını verdiği belirtildi. Muhammet Yar’ın usulsüz bir şekilde cep telefonu ile 12 dakika 28 saniyelik görüntü kaydını aldığı, olaya ait görüntüleri polis memuru Muharrem Aydoğan’a gönderdiği ve sonrasında sosyal medya ve ulusal basında haber yapıldığı kaydedildi.

Her ne kadar polis memuru Muharrem Aydoğan’ın ifadesinde ve savunmasında anılan görüntünün ne şekilde basına ve sosyal medyaya sızdığına dair bilgisinin olmadığını beyan etse de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, ‘görüntüyü kendisinin açıkladığı, yine gelse yine açıklayacağı’ yönünde beyanlarının bazı haber sitelerinde yer aldığı dile getirildi.

Muhammet Yar İhraçtan Kurtuldu

Olay görüntüleri çeken polis memuru Muhammet Yar, hakkında verilen karar ise şöyle özetlendi:

“İlgili kanunda açıklanan davranışıyla ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek’ fiilini işlediği sübuta erdiğinden 31.01.2018 tarih ve 7068 sayılı Kanunun 8/6-z maddesi gereğince ‘meslekten çıkarma’ cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de geçmiş hizmetleri olumlu olduğundan, hakkında aynı Kanunun 7/2’nci maddesinin tatbiki ile bir derece alt ceza olan ‘24 ay uzun süreli durdurma’ cezası ile tecziyesine, yine aynı Kanunun 12’nci maddesi gereğince ‘Uzun süreli durdurma’ disiplin cezasının karşılığı olan 5 ceza puanının özlük dosyasına işlenmesine, karar tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıya başvuru yolu açık olmak üzere karar verildi.”

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