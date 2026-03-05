Sakarya’da 200 bin lira ceza yiyen sürücüden güldüren diyalog

Sakarya‘da ehliyetsiz sürücü ceza yedi

Sakarya’nın Serdivan yediği cezalardan dolayı stajyer ehliyeti iptal edilen şahsa, tekrar araç kullanırken yakalandığı için 200 bin, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza yazıldı.

Ehliyetsiz şekilde araç kullanan şahıs “200 bin lira mı yazacaksınız? Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey” dedi. Cezai işlemlerin uygulanmasının ardından şahıs, ehliyeti olan bir tanıdığını arayıp aracını bölgeden aldırdı.

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve aynı esnada yüksek sesle müzik dinleyen sürücü ise ceza yediği sırada “İyi bari azmış, görevlerini yapıyorlar. Suçluyuz, cezalıyız. Hakkımızdaki cezayı yedik, boynumuz kıldan ince. 2 bin 250 lira ceza yemişiz” dedi. Basın mensuplarının ‘Artık kurallara uyacak mısınız?’ sorusuna “İnşallah” dedi.