Sivas’ta kar yağışı trafiği kilitledi!

Sivas‘ta trafik tıkandı
Sivas’da 2 gündür devam eden kar yağışı ile birlikte trafikte aksamalar meydana geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler zor zamanlar geçirdi.
Malatya-Kayseri karayolu 1800 rakımlı Mazıkıran mevkiinde hissedilen tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. Ağır tonajlı araçların ise trafiğe çıkışına izin verilmedi.
Karayolu üzerinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki tır kuyruğu trafiği durma noktasına getirdi.. Tır sürücüleri yaklaşık iki gün beklemek zorunda kaldı. Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.