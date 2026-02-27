TürkiyeVideo

Sivas’ta kar yağışı trafiği kilitledi!

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, Gürün ilçesinde kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

Sivas‘ta trafik tıkandı

Sivas’da 2 gündür devam eden kar yağışı ile birlikte trafikte aksamalar meydana geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler zor zamanlar geçirdi.

Sivas'ta trafik tıkandı

Malatya-Kayseri karayolu 1800 rakımlı Mazıkıran mevkiinde hissedilen tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. Ağır tonajlı araçların ise trafiğe çıkışına izin verilmedi.

Karayolu üzerinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki tır kuyruğu trafiği durma noktasına getirdi.. Tır sürücüleri yaklaşık iki gün beklemek zorunda kaldı. Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Trafik durma noktasına geldi- Video

