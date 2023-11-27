Dilan Polat’ın koğuşunda intihar paniği

Yaşadığı lüks hayatla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi bilindiği gibi geçen ay tutuklandı. 4 ayrı suçtan yargılanan Dilan Polat’ın intihar etmek istediği ileri sürüldü.

Polat çifti arasında son olarak gerçekleşen telefon görüşmesi avukatlarını harekete geçirmişti. Avukatlar cezaevine gitti. Cezaevi yönetimi ise ‘intihar’ telefonu sonrası önlemleri arttırdı.

Dilan Polat intihar mı etti?

Dilan Polat‘a dair 2. Sayfa’da yeni iddialar bulundu. Müge Dağıstanlı konuşmasında “Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor” dedi.

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün’ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan’ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Yerebakan, Gün’ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

Kesilen naylon fatura 300 milyon lira

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Gün’ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Polat çiftinin şirketlerinden birinin mali müşaviri olan ve soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan, geçtiğimiz gün yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti. Yerebakan, çıkarıldığı hâkimlikçe yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yerebakan’ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Bürosunda verdiği ifadeye SABAH ulaştı. Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin dökümlerini CD ile teslim ederek itirafçı oldu.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin avukatının ifadesi ortaya çıktı

Sistem anlatıldı

Polat’ın muhasebe işlerine bakan avukat Ahmet Gün’ün yanında çalışan Yerebakan, Gün’ün etrafındaki insanlara veya yabancılara devrettiği firmalar üzerinden naylon fatura keserek komisyon aldığını kaydetti.

Gün’ün kurduğu sistemi bir bir anlatan Yerebakan, “Önce yabancıya devredilen şirket bir süre bekletilir. Sonrasında kendi mükellefleri olan firmalara ihtiyaçları doğrultusunda stok affı beyanı verdirerek bu firmaların satışa hazır malı olduğunu, bu şekilde kesilen faturaların ilerde yargı kararlarınca gerçek kabul edileceği iddiası ile komisyon karşılığı kişilere vermektedir. Bu firmalar hem stok affı hem de kesilen faturaların KDV’leri devlete borçlandırılarak beyanları verilmektedir. Bu tarz sahte belge düzenleyen firmaları mali müşavir Songül Kılıç üzerinden vermektedir. Sonrasında şirketlerin tasviye süreci tamamlanınca şirketler hukuki varlığını yitirmiş hale gelmektedir. Bu sahte belgelerin ödemelerini çek ile alıp tahsil edildikten sonra kendi ve ailesi adına olan hesaplara yatırmaktadır” dedi.

MASAK Raporunda, Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenleyen Fekpen Plastik firmasından 98 milyon 657 bin 338 lira değerinde sahte faturanın düzenlendiği tespiti üzerine Yerebakan, “Fekpen plastik firması Feramuz Iğdır’a aitken şirketi kapatmak istediği için Gün’ün yanına geldi. Gün ‘kapanış masraflarını boşuna ödemeyin’ diyerek şirketin yabancıya devir işlemlerini sağladı. Yabancı şahsa devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verilmiş daha sonra stok affı beyannamesi verilerek Rise&Shine firmasına sahte belge düzenlenmiştir. Gün tarafından kapanış masrafları bahane edilerek şirketi naylon fatura kesmek amacıyla kendi bünyesine almıştır” diyerek Rise&Shine firmasının Fekpen firmasına sahte belgeler karşılığı verilen çeklerin kayıtlarını emniyete teslim etti.

Rise&Shine’nin kullandığı banka hesaplarından bu firmaya verilen çeklerin suretlerinin temin edilerek kim tarafından çekin tahsil edildiğinin görüleceğini kaydeden Yerebakan, bu firmalara yapılan ödemelerin fatura kapamalarının Engin Polat tarafından, sahte faturadan kaynaklı komisyon bedelinin ise Gün’ün kızı ya da ofis çalışanları tarafından tahsil edildiğini bildirdi.

Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenleyen BYZGUN Güzellik isimli firmadan 25 milyon 337 bin 753 lira değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlendiği tespitinin sorulması üzerine Yerebakan, şu bilgileri verdi:

“BYZGUN firması Gün tarafından kızı Beyza Nur Gün adına kurulmuş, daha sonrasında yine noterlikte Harun Abak tarafından yabancıya devir işlemi gerçekleştirilmiş. Yabancı devir işlemi tamamlandıktan sonra yine mali müşavir Songül Kılıç’ın şifreleri ile Gün tarafından önce stok affı beyanı verilip daha sonra sahte fatura kesim işlemleri yapılmıştır.

Sahte faturalar Gün talimatıyla Harun Abak tarafından kesilmiş Engin Polat’ın onayı ile e – arşiv portal sisteminden onaylanmıştır. Harun Abak, BYZGUN firmasından kesilen sahte faturalar için Engin Polat’tan teyit alıyordu.”

Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenleyen Tekbaşer firmasından 20 milyon 15 bin 506 lira değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlendiği tespitinin sorulması üzerine Yerebakan, “Tekbaşer firması 1970 yılı civarı kurulmuş bir firmadır, şirket yetkileri olan Ayhan ve Nuray Başer isimli şahıslar bu firmanın sigortadan kaynaklı bir davasını kaybettiklerini, bu davadan kaynaklı yüksek bir miktar borç geleceğini söyleyerek Gün’den hukuki yardım talep etmişlerdir. Gün bu kişilerden emin olmamakla beraber belli bir ücret karşılığında şirketi yabancıya devredeceğini, bu firmadan kaynaklı şahıslarına borç gelmeyeceğini söyleyerek bu firmayı diğer firmalara yaptığı gibi yabancıya devretmiştir” dedi.

Yerebakan, Engin Polat’a ait şirketlerin çeklerinin şirket elemanları tarafından tahsil edildikten sonra Polat’ın bildirdiği hesaplara yatırıldığını, yüksek meblağdaki çeklerin kendi şirketlerinin muhasebecisi tarafından yapıldığını söyledi.

MASAK raporunda Gün hakkında sahte belge düzenleyen firmalar ile ilgili firmaların düzenlediği tutarın 300 milyon lira olarak belirtildiğini ancak Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu kaydeden Yerebakan, “Bu olaylar ilerledikten sonra Songül Kılıç ve Gün nasıl ifade vermemiz gerektiği konusunda talimatlar verdi. Sonrasında, benim aleyhime ifade verirsen bunun bedelini ödersin dedi” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı