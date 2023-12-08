Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli CHP’den aday oldu

CHP yönetimindeyken dört yıl önce kayyum atanan İzmir’in Urla Belediyesi’ne 2024 yerel seçimleri için CHP’den 47 kişi aday adayı başvurusu yaptı.

Lal Denizli aday adayı

Başvuru yapanların 11’inin kadın olması dikkat çekti. Adaylık için başvuranlar arasında teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli de bulunuyor.

Urla’da başvuru yoğunluğu

Başvuru sayısının CHP’deki değişim sonrası arttığını belirten CHP İlçe Başkanı Pelin Karasakal, “Yoğun aday adaylığı başvurusu olması bizim için güzel sonuç. Bunun bir nedeni belediyenin kayyum ile yönetilmesi ve başarısız olması. Diğer neden ise CHP’de yaşanan değişim. Bu değişim ve CHP’ye küskünlerin geri dönmesi Urla Belediyesi’ni CHP’li yapacak” dedi.

Menderes ilçesinde de 22 CHP’li başkanlık koltuğuna oturmak için aday adayı oldu. İzmir’in 30 ilçesinde en az başvuru yapılan ilçe Selçuk olurken büyükşehir belediye başkanlığına ise 8 aday adayı isim yazdırdı.



