SunExpress Beyrut seferlerini askıya aldı

İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılarının ardından SunExperss 5 Ağustos’a kadar tüm Beyrut seferlerini askıya aldı. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları ise Beyrut’a yaptığı gece seferlerini iptal etti.

SunExpress kararı duyurdu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’a dün akşam saatlerinde İsrail tarafından yapılan saldırıların ardından ülkeye yapılan uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’un gündüz saatlerinde ülkeye yaptığı seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilirken, gece yapılması planlanan seferler ise iptal edildi. Bir diğer havayolu şirketi olan SunExpress ise yaşanan olaylar nedeniyle 5 Ağustos’a kadar Beyrut’a sefer gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü.