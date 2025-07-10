Fahrettin Altun gitti, yerine Burhanettin Duran geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Fahrettin Altun, 7 yıl sürdürdüğü İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı. Altun’un yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi.

Görev değişiminde dikkat çeken detay: Yine Duran’a devretti

Fahrettin Altun, 2018 yılında SETA Genel Koordinatörlüğü görevini Burhanettin Duran’a bırakarak İletişim Başkanlığı’na getirilmişti. Bu atamayla birlikte Altun, bir kez daha görevini Duran’a devretmiş oldu. Resmi Gazete’deki karara göre TİHEK’te Altun’un yanı sıra bir başkan yardımcısı ve dokuz üye ataması da gerçekleştirildi.

Duran’dan Erdoğan’a teşekkür

Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.”

Fahrettin Altun’dan veda mesajı

Fahrettin Altun da sosyal medya paylaşımında görevinden ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

“25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

Burhanettin Duran kimdir?

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Liseyi Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1993’te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2001-2009 yılları arasında ise Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009’da İstanbul Şehir Üniversitesi’ne geçti. 2014-2024 arasında SETA Vakfı Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2024’te Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na getirildi.

Fahrettin Altun kimdir?

1976’da Almanya’nın Stuttgart kentinde doğdu. 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 2014-2018 arasında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Aynı dönemde İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı oldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atandı. 2025’te Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na getirildi.

