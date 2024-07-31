Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.

Acı haber, Genco Erkal’ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu’nun sabaha karşı yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Erkal, uzun süredir kan kanseri tedavisi görüyordu.

Genco Erkal, bir süre önce hesabından veda mesajı yayımlamıştı; İşte o mesaj

“Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.

Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın…

Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez…

Tek hecesiz elveda.”

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Genco Erkal kimdir?

28 Mart 1938’de İstanbul’da dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye’nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye’de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye’de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin’den Haldun Taner’e, Nâzım Hikmet’ten Behiç Ak’a ve Yaşar Kemal’e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile “en iyi erkek oyuncu” dalında Antalya Film Festivali’nde iki kez Altın Portakal’ aldı.



AKP’li Sancaktepe Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek 1994 yılından beri faaliyette olan Genco Erkal Kültür Merkezi’nin adını değiştirme kararı aldı.

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