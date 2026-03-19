Tekirdağ’da pitbull başka bir köpeği ağır yaraladı

Tekirdağ‘da pitbull vahşeti
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 5’inci Sokak’ta A.N.A. isimli şahıs pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız şekilde gezdirdiği sırada köpek aniden “Reis” isimli köpeğe saldırarak feci şekilde yaraladı.
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle kurtarılan köpek ağır yaralanırken, olay sırasında köpeğin sahibi ve çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yarattı.
Valilik olayın ardından Pitbull cinsi köpeğe belediye ekipleri tarafından el konulduğu ve köpeğin barınağa alınarak kontrol altına alındığını açıkladı.
Ayrıca köpek sahibi Azra Nur A.’ya 95 bin 589 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.