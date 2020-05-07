Otomotivde daralma beklentinin altında

Türkiye otomotiv pazarının en makûs yıllarından birini geçirdiği 2019’un nisan ayına orantıyla yüzde 14.6’lık bir düşüş yaşanarak hafif ticari ve araba pazarı 2020 Nisan’ında 26 bin 457 oldu. Bu rakamın koronavirüs tesirleri ile çok daha düşük olması bekleniyordu. Fabrikaların üretime tekrar başlamasının akabinde yılın beşinci ayında talebin yine canlanması ve tedarik sağlayabilen markaların satışlarının yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞTI

Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana Avrupa otomotiv pazarı neredeyse durma noktasına geldi. Fransa, İtalya üzere koronavirüs tesirinin en yüksek olduğu birtakım devletlerde düşüş geçen yıla orantıyla yüzde 90-95’lere geldi. Türkiye’de ise yüzde 14.6’lık bir düşüş yaşanırken Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Lideri Ali Bilaloğlu Türkiye’nin olumlu ayrıştığını belirterek, “Türkiye 2018 ve 2019’da çok önemli daralan bir pazardan çıkarak 2020’ye girdi. Bu da ertelenen talebin bu yıla kaymasına sebep oldu. Avrupa küçülen bir pazardan çıkmadı ve muhtaçlık yoktu lakin devletimizde araç alımına muhtaçlık duyuluyor. Bu sebeple düşüş Avrupa’da Türkiye’ye nazaran çok daha sert oldu” dedi.

Türkiye otomotiv pazarının standart pahaları 1 milyon seviyesidir görüşünü veren Bilaloğlu, “2020 ocak-nisan periyodunda geçen yılın yüzde 26.3 üzerinde olduğunu görüyoruz lakin 2019 tarafına kesimi 2017 ile karşılaştırmak gerekir. Koronavirüs yahut ekonomik bunalım gibi olağanüstü durumlar olmadığı sürece sektörün bir milyon seviyelerine yükselmesine doğal diyebiliriz” şeklinde konuştu. Bilaloğlu, “Rakamları analiz ettiğimiz zaman 2020 yıl sonunda toplam pazarın sene başında öngördüğümüz rakamların doğal olarak altında alacağını öngörüyoruz. Ancak tüketici tarafına baktığımızda farklı bir davranış görülüyor. Bizim öngördüğümüz kadar negatif bir hava görünmüyor. İstatistikler farklı tüketici farklı göstergeler veriyor” dedi.