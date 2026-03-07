Amasya’da iftarda yemekleri erkekler hazırlıyor

Amasya‘da ilginç gelenek

Amasya’nın Tatlıpınar köyünde Ramazan ayında yıllardır sürdürülen bir gelenek dikkat çekiyor. Bu geleneğe göre erkekler iftarı hazırlayıp servis ediyor.

Yaklaşık 140 hanenin bulunduğu Tatlıpınar Köyü’nde başlatılan uygulama 14 yıldır sürdürülüyor. Bu gelenek sayesinde kadınlar Ramazan’ı ibadet ve sosyal faaliyetlerle geçiriyor.

Tatlıpınar köyünde kadınlar Ramazan ayında mutfağa girmiyor, yemekleri erkekler hem hazırlıyor hem de servis ediyor. Eski okul binasında kurulan sofralarda toplu iftar yapılırken, artan yemekler sahur için evlere götürülüyor.

Geleneksel iftar işte böyle görüntülendi-Video