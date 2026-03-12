İstanbul’da obezite hastası kadın evinden vinçle çıkartıldı

112 Acil Sağlık ekiplerine, Sultangazi’de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz’ın ayaklarında his kaybı bulunduğu ve hareket edemediği bildirildi.

Adrese yönlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri kadını kurtarmak için söktükleri pencereden getirdikleri vince aktardılar ve vinç yardımıyla kadını evden çıkardılar.