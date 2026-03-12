İstanbul’da obezite hastası kadın evinden vinçle çıkartıldı

İstanbul‘da 240 kiloluk kadını vinç kurtardı
İstanbul’da 240 kilo olan obezite hastası 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz hareket kaybı yaşadığı için ambulans çağırdı. 240 kilo olan kadın evinden vinç yardımıyla çıkartılabildi.
112 Acil Sağlık ekiplerine, Sultangazi’de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz’ın ayaklarında his kaybı bulunduğu ve hareket edemediği bildirildi.
Adrese yönlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri kadını kurtarmak için söktükleri pencereden getirdikleri vince aktardılar ve vinç yardımıyla kadını evden çıkardılar.