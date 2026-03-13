İstanbul’da kediyi döverken kameralara yakalandı

İstanbul’da bir apartmanda beslenen kediyi ses yapıyor gerekçesiyle darbederek dışarı atan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul’da şok eden görüntü

İstanbul’da bir apartmanda beslenen kediyi ses yaptığı gerekçesiyle vurarak darbeden şahıs kedinin çırpınışlarına rağmen kediyi dışarı attı. Şahıs gözaltına alındı. 
Apartmanda beslenen kediyi ses yaptığı gerekçesiyle yakalayıp darbeden şahıs apartman içerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar yetkililerin kediye vuran şahıs hakkında yetkililere çağrıda bulunurken. Kedinin ise koruma altına alınmasını istedi.
Görüntüler hayvanseverleri derinden etkilerken çaresiz durumdaki kedinin durumu yürekleri burktu.

Korkutan o anlar böyle görüntülendi- Video

Yunanistan Golden

