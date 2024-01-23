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Zeytinburnu’nda vahşet! Arkadaşının başını baltayla kesti

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi arkadaşının başını balta ile kesti.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk23/01/2024
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İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi arkadaşının başını balta ile kesti.

Zeytinburnu‘nda çatı katında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Ardından çatıdan atlayan adam yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olayın görgü şahidi temizlik işçisi o anları anlattı.

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1 Zeytinburnu’nda kan donduran olay!
2 Kesilen başı top sandılar

Zeytinburnu’nda kan donduran olay!

Edinilen bilgiye göre, olay Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak’ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu. Ardından şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulundu. O sırada sokakta bulunanlar yaşananlar karşısında şok olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışma sürdürülüyor.

Kesilen başı top sandılar

Adil Gürbüz isimli temizlik işçisi, “Kafanın yere çarptığını gördüm. Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Geriye çekildim. Arkadaş da balta da şuradaydı. O orda kıvranıyordu. Balta yerdeydi. Ambulansı çağırdım. Ambulans aldı götürdü” dedi.

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NationalTurk fotoğrafı NationalTurk23/01/2024
10 1 dakika okuma süresi
NationalTurk fotoğrafı

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