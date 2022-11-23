Saat 04.08’te Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de paniğe yol açtı. İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve daha birçok şehir depremden etkilendi. Düzce Gölyaka depremi kaç saniye sürdü sorusu da akıllarda. Son yılların en uzun depremi yaklaşık 40-45 saniye sürdü.

Düzce Gölyaka depremi büyüklüğü AFAD tarafından 5.9, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 6.0 olarak açıklandı.

Düzce Gölyaka Depremi kaç saniye sürdü?

Düzce’de çeşitli dükkanların güvenlik kameralarından yapılan tespitlere göre deprem 43-45 saniye sürdü. Saat 04.30’da merkez üssü Düzce’nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Düzce Gölyaka merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Karabük, Bartın ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

AFAD’ın saat 09.00’da yaptığı açıklamaya göre 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 101 artçı deprem meydana geldi. AFAD saat 09.42 itibarıyla Düzce’de 37, Bursa’da 4 İstanbul’da 1, Zonguldak’ta 6, Sakarya’da 1 ve Bolu’da 1 olmak üzere 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bolu’da da atlama suretiyle bir yaralımızın leğen kemiği kırık. Herhangi bir hayati tehlikesi yok ama Düzce’deki yaralının hayati tehlikesi var. Biri ağır 50 kişi yaralandı. 33 kişi taburcu oldu” dedi. Düzce’de 63 yaşındaki bir kadın deprem anında yaşadığı paniğin ardından kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.

Deprem sırasında neden elektrikler kesildi?

05.04’te AFAD’dan yapılan açıklamada “Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz” denildi. Bakan Soylu da elektrik kesintilerinin kontrollü kesinti olduğunu söyledi.

Düzce depremi nedeniyle okullar tatil edildi mi?

Artçı sarsıntıların devam ettiği Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak’ta eğitime bir gün ara verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Çok şiddetli hissettiğimiz depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu” diye konuştu.

Düzce Gölyaka Depremi: Büyüklüğü 6

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