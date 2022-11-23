Düzce Gölyaka Depremi: Büyüklüğü 6

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 6. Saat 04:08’de Düzce Gölyaka – Sarıdere’deki sarsıntı yerin 6.5 kilometre derininde meydana geldi.

Düzce Gölyaka Depremi, Adapazarı, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere çevredeki birçok ilde hissedildi. İstanbul ve Ankara’da da duyulan sarsıntı panik yarattı.

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