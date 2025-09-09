12 Dev Adam, 24 yıl sonra yarı finalde
Polonya'yı farklı yenen 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2001'den bu yana ilk kez yarı finale kaldı
12 Dev Adam ikinci çeyrekte farkı açtı
12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 16 yıl aradan sonra yükseldiği çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. İlk çeyrekte ilk 6 dakika 11-11 eşitlikle geçilirken periyot da 19-19 bitti. İkinci çeyreğin başında 24-19 öne geçen 12 Dev Adam, devreye de 46-32 gibi çok iyi bir üstünlükle girdi. İlk yarıda Alperen Şengün 10, Kenan Sipahi 8 sayı kaydetti. Milliler, üçüncü çeyreğin başında farkı 18 sayıya yükseltti (52-34). Ay Yıldızlılar 30 dakikayı ise 65-50 önde tamamladı. Polonya bitime kısa bir süre kala farkı düşürdü: 78-70. Buna karşın 12 Dev Adam maçı 91-77 kazanarak yarı finale yürüdü. Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. 12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi bu akşam TSİ 21.00’deki Litvanya-Yunanistan maçının galibi olacak. Yarı final maçı cuma günü oynanacak.
91-77
TÜRKİYE-POLONYA
SALON: Arena Riga / Riga
HAKEMLER: Adehir Zurapovic (Bosna Hersek), Takaki Kato (Japonya), Martin Horozov (Bulgaristan)
1. PERİYOT: 19-19
2. PERİYOT: 27-13 (46-32)
3. PERİYOT: 19-18 (65-50)
4. PERİYOT: 26-27
TÜRKİYE: Shane Larkin 13, Şehmus Hazer 13, Cedi Osman 10, Alperen Şengün 19, Ercan Osmani 10, Kenan Sipahi 11, Adem Bona 5, Furkan Korkmaz 10, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı
POLONYA: Aleksander Balcerowski 3, Michal Sokolowski 13, Jordan Loyd 19, Mateusz Ponitka 19, Kamil Laczynski, Aleksander Dziewa 11, Andrzej Pluta 9, Dominik Olejniczak 3, Przemyslaw Zolnierewicz, Tomasz Gielo