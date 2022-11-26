İzmir Tepecik: Uyuşturucu Bağımlısı Oranı Yüzde 90!

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tepecik mahallesinde Roman vatandaşlarla bir araya gelen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, çarpıcı açıklamalar yaptı. İzmir Tepecik uyuşturucu kullanımı ile şok etti.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, uyuşturucu bağımlısı bir gencin annesinin feryadını gözler önüne serdi. Gözü yaşlı anne, “Uyuşturucu almak için her şeyimi çaldılar, ağlamaktan bıktık, çocuklarımızın kurtulmasını istiyoruz” dedi. Çocukların uyuşturucu kullanımı nedeniyle “Zombi” gibi gezdiklerini söyleyen Özcan Purçu ise şunları söyledi:

“Bu mahallede yaşayan her 100 gençten 90’ı uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucunun en büyük sebeplerinden biri yasal yetersizlikler. İçen insanlara ceza verilmemesi en büyük sebeplerden biridir. Satıcıların çoğu da bu yüzden serbest kalıyor. Polisin önünde, restoranlarda, sokaklarda içen var.”

Tepecik Mahallesindeki muhtarlıkta icra tebligatlarının arttığına da değinen Purçu kabaran icra tebliğleri nedeniyle muhtarların evlere ulaştırmakta bile zorlandığını belirterek “Faturasını, kirasını ödeyemediği için icra gelen vatandaş bunaldı, ümidini yitirenler uyuşturucuya yöneldi. Bununla sahte mutluluk arama çabası içindeler. Sahipsiz olan mahalleler ve uyuşturucu belası için acilen tedbirler alınmalı” diye konuştu.

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