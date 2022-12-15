Kadir İstekli’den sonra Yusuf Ziya Gümüşel de yakalandı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

İddianamede Kadir İstekli için en az 30, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da en az 18 yıl hapis cezası istendi.

Toplumda infial uyandıran olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dün Kadir İstekli İstanbul Pendik’te gözaltına alınmıştı. Daha sonra baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel’in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.

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