Ekrem İmamoğlu Davası: Kılıçdaroğlu Programını İptal Etti
Ekrem İmamoğlu davasında karar beklenirken Kılıçdaroğlu Almanya'daki programını iptal etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapsinin istendiği davayla ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Adalet, adalet, adalet!” ifadelerini kullandı.
Videoda ise Kılıçdaroğlu, yargılamaya dikkat çekerek şunları söyledi;
*Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce “Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu’ya karşı söylendiği belli” demişti.
*Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır.
*Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın.
Adalet, adalet, adalet! pic.twitter.com/uiEhZmMjyI
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 14, 2022
Kılıçdaroğlu İstanbul’a Dönüyor
Kılıçdaroğlu yaşanan gelişmelerin ardından Almanya’daki programlarını iptal etti. Ayarlanan özel bir uçakla Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a döneceği bildirildi.
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