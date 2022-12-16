Berlin’de Akvaryum Patladı: Ölü Balıklar Etrafa Saçıldı

Patlamanın ardından itfaiye ve polis, sabahın erken saatlerinden beri Berlin-Mitte’de geniş çaplı operasyonlar yürütüyor. 1.000 metreküp su içeren büyük bir akvaryum patladı. 1.500 balığın çoğu muhtemelen öldü, iki kişi yaralandı.

İtfaiye ve polise göre, Berlin-Mitte’deki 1.000 metreküp su ve 1.500 balık içeren büyük akvaryum “Aqua-Dom” bu sabah bilinmeyen nedenlerle patladı.

Cam kırılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

İtfaiye sözcüsü, akvaryumun “aniden” patladığını söyledi: “Bu akvaryumdaki su yüksek basınç nedeniyle şu anda sokağa dağılmış olan bir sürü nesneyi alıp götürdü.”

İtfaiye sözcüsüne göre, 1.500 balığın muhtemelen büyük bir kısmı öldü, balıklar artık suda değil. Bu nedenle binaya ve sokağa yayılmışlar. Otelde kalan bir politikacı, otelin içindeki her şeyin yıkıldığını, her yerde ölü balıkların olduğunu bildirdi. “Bu, balıklar ve otel için büyük bir felaket.”

Polise göre, sabah 5:45 civarında çok yüksek bir gürültü oldu. Aynı zamanda itfaiye, oteldeki otomatik bir yangın alarmından ihbar aldı. Bir polis sözcüsü, akvaryumun bulunduğu otelin ön cephesinin bazı bölümlerinin sokağa saçıldığını ekledi.

Akvaryumun patlamasının nedeni şu anda hala belirsiz. Polise göre, hedefli ve şiddetli bir saldırı olduğuna dair bir kanıt yok.

İtfaiye 06:10’dan beri görevde

İtfaiyenin sabah 6.10’dan beri Berlin Katedrali’nin hemen yakınında yaklaşık 100 itfaiyeciyle geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü bildirildi. Ayrıca yaklaşık 100 polis gücü de bölgede bulunuyor.

Bölge sular altında ve geniş bir alan kordon altına alınmış durumda.

Trafik bilgi merkezine göre, Spandauer Strasse ile Schloßbrücke arasındaki Karl-Liebknecht-Strasse, su baskınından dolayı kapalı. Yolda “çok fazla su” var. Bölgede trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Bir milyon litre kapasiteli tamamen tahrip olmuş akvaryum, “Dom-Aquarée” şehir mahallesinde yer almakta. Binada bir de otel var. Orada barındırılan 350 ila 400 kişi tahliye edildi ve başka otellere yerleştirildi.

Çevredeki otelin bazı bölümleri de hasar gördü. Molozla kaplı zemin kat, kurtarma köpekleriyle insanlar için arandı. İtfaiye sözcüsü, “Binada artık kayıp insan yok, bu tamamen bir güvenlik önlemi” dedi.

Başlangıçta binanın ne kadar ağır hasar gördüğü belli değildi. Akvaryumun patlamasının binanın statiğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda şimdi operatörle görüşülüyor.

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